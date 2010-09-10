Обменник

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Malishev_Vity
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01

Обменник

Сообщение Malishev_Vity » Сегодня, 16:12

Ребят, только недавно начал заниматься покупкой биткоинов. Вот хочу вывести в рубли, желательно на карту Тинькофф. Кто в курсе, где это проще всего сделать?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Банковский форум»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость