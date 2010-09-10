Обменник

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Malishev_Vity
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01

Обменник

Сообщение Malishev_Vity » 20 сен 2019, 16:12

Ребят, только недавно начал заниматься покупкой биткоинов. Вот хочу вывести в рубли, желательно на карту Тинькофф. Кто в курсе, где это проще всего сделать?
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Sergejuschka
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 14:30

Re: Обменник

Сообщение Sergejuschka » Сегодня, 19:04

я из Украины, так что сначала выводил в наличные рубли, а потом уж мониторил курс рубля к гривне в Николаеве и при случае менял. Рекомендую Money24
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