Обменник
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01
Обменник
Ребят, только недавно начал заниматься покупкой биткоинов. Вот хочу вывести в рубли, желательно на карту Тинькофф. Кто в курсе, где это проще всего сделать?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 13 июн 2019, 14:30
Re: Обменник
я из Украины, так что сначала выводил в наличные рубли, а потом уж мониторил курс рубля к гривне в Николаеве и при случае менял. Рекомендую Money24
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Обменник
Я вот еще пока не занимаюсь майнингом, никак не могу решить стоит ли влезать в это занятие)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Обменник
Тоже в основном на карту вывожу. Делаю это через этот buy-bitcoin.pro обменник. Пока никаких проблем не возникало, заявку принимают быстро, скидывают сумму согласно курсу на момент обмена. Как правило, сроки зачисления варьируются от 5 минут до 12 часов, но не позже. Так что смело советую тебе этот сервис, они работают со многими банками, включая Тинькофф.
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