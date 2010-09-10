Сообщение Baanse » 04 ноя 2019, 09:14

Я тоже так хочу, выводить на карту сбербанка, но у меня было несколько обменников, но курс изменился. На одном независимом портале прочитал про обменник Smartexs и о его выгодном курсе, хочу на нем сделать пробный обмен. Не могу найти страницу, на которой сделать обмен биткоина на карту. Кто подскажет? Можно даже ссылкой, заранее спасибо