Обменник

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Malishev_Vity
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01

Обменник

Сообщение Malishev_Vity » 20 сен 2019, 16:12

Ребят, только недавно начал заниматься покупкой биткоинов. Вот хочу вывести в рубли, желательно на карту Тинькофф. Кто в курсе, где это проще всего сделать?
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Sergejuschka
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 14:30

Re: Обменник

Сообщение Sergejuschka » 22 сен 2019, 19:04

я из Украины, так что сначала выводил в наличные рубли, а потом уж мониторил курс рубля к гривне в Николаеве и при случае менял. Рекомендую Money24
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Обменник

Сообщение Наташа Швец » 01 окт 2019, 11:08

Я вот еще пока не занимаюсь майнингом, никак не могу решить стоит ли влезать в это занятие)
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Обменник

Сообщение Алексей Кобзарь » 01 окт 2019, 11:32

Тоже в основном на карту вывожу. Делаю это через этот buy-bitcoin.pro обменник. Пока никаких проблем не возникало, заявку принимают быстро, скидывают сумму согласно курсу на момент обмена. Как правило, сроки зачисления варьируются от 5 минут до 12 часов, но не позже. Так что смело советую тебе этот сервис, они работают со многими банками, включая Тинькофф.
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Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Re: Обменник

Сообщение Baanse » 04 ноя 2019, 09:14

Я тоже так хочу, выводить на карту сбербанка, но у меня было несколько обменников, но курс изменился. На одном независимом портале прочитал про обменник Smartexs и о его выгодном курсе, хочу на нем сделать пробный обмен. Не могу найти страницу, на которой сделать обмен биткоина на карту. Кто подскажет? Можно даже ссылкой, заранее спасибо
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gosbon74
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 00:53

Re: Обменник

Сообщение gosbon74 » Сегодня, 14:56

А я могу позволить выводить себе на любой удобный кошелек максимально выгодно, вот недавно, руководствуясь курсами обменников на https://kursoff.com/BTC/SBERRUB переводил биткоины в русские рубли на сбербанке самым оптимальным электронным обменным пунктом с высоким рейтингом и хорошим курсом.
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