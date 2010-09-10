О водном мотоцикле.

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Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

О водном мотоцикле.

Сообщение Baanse » Сегодня, 17:04

Подумываю приобрести водный мотоцикл. Советовался со многими, но еще решил воспользоваться независимыми источниками и узнать намного больше чем "крутая вещь" и т.д. Недавно читал о водном мотоцикле и понял, что ценовой диапазон не так высок как показывают продажники. Как считаете, кто из них прав. Автор или же те кто продает?
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