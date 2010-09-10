Покупка ноута

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Покупка ноута

Сообщение РусланР » Сегодня, 22:17

Я долго подбирал себе ноутбук для работы, и до сих пор прогресса нет. Вот тут https://eldorado.ua/notebooks/c1039096/producer=apple/ нашел, то что мне подходит. Вот только определиться с моделью я так и не могу. Смотрю по характеристикам они все хорошие, и друг другу не уступают. Возможно уже кто-то покупал, подскажите какой брать?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Компьютеры, софт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость