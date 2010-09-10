Покупка ноута
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
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Покупка ноута
Я долго подбирал себе ноутбук для работы, и до сих пор прогресса нет. Вот тут https://eldorado.ua/notebooks/c1039096/producer=apple/ нашел, то что мне подходит. Вот только определиться с моделью я так и не могу. Смотрю по характеристикам они все хорошие, и друг другу не уступают. Возможно уже кто-то покупал, подскажите какой брать?
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