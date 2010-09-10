Старая техника

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Старая техника

Сообщение РусланР » Сегодня, 17:01

Куда деть старую технику? Дома валяется несколько старых телевизоров и мы не знаем куда их деть.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Старая техника

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 19:56

Предлагаю вам в этом плане воспользоваться услугами компании Омега https://rjazan.omega-ekb.com/ . Они специализируются на разного рода отходах, в том числе и на тех, что вам нужно. Со своей работой они справляются быстро и качественно. Так что можете к ним обратится, цены на их услуги адекватные.
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