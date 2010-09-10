Какую сумку заказать?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Какую сумку заказать?
Хочу приобрести сумку для девушки и заметил, что она больше отдает предпочтение круглым. Так вот, нашел интернет-магазин, в котором приличные скидки, но не знаю какую по ссылке выбрать, лично мне они нравятся все, да и разбираться в них толком не разбираюсь. Модницы, дайте совет и рекомендацию, буду благодарен.
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