грипп в 2 года

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

грипп в 2 года

Сообщение Надежда 79 » Вчера, 11:59

Могут ли двухлетние дети заболеть гриппом? если да, то какие действия надо будет предпринять, чтобы их вылечить безопасно?
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: грипп в 2 года

Сообщение irinakotova » Вчера, 21:24

В любом возрасте ребенок может заболеть, тут нужно смотреть на симптомы и как они появились . Вызвать доктора, так будет вам спокойней и ребенку правильное лечение назначит.
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