грипп в 2 года
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
грипп в 2 года
Могут ли двухлетние дети заболеть гриппом? если да, то какие действия надо будет предпринять, чтобы их вылечить безопасно?
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: грипп в 2 года
В любом возрасте ребенок может заболеть, тут нужно смотреть на симптомы и как они появились . Вызвать доктора, так будет вам спокойней и ребенку правильное лечение назначит.
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