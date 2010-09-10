грипп в 2 года
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
грипп в 2 года
Могут ли двухлетние дети заболеть гриппом? если да, то какие действия надо будет предпринять, чтобы их вылечить безопасно?
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: грипп в 2 года
В любом возрасте ребенок может заболеть, тут нужно смотреть на симптомы и как они появились . Вызвать доктора, так будет вам спокойней и ребенку правильное лечение назначит.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: грипп в 2 года
Ну да, я знаю, что лучше всего этот вопрос решать с докторами, просто интересен опыт других людей, кто как лечит
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: грипп в 2 года
И я считаю что чем теплее одеваться в такой период тем лучше, хотите закалять - вперёд. Это ваше дело, но к этому надо правильный подход. Так что лучше всего не болеть вообще, если у вас маленький ребенок и так получилось что заболел- лучше сразу звонить педиатру. Писали тут уже про детский порошок цитовир, пробуйте данной противовирусное, оно я смотрела - не дорогое.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: грипп в 2 года
А есть какие-то противопоказания? Все-таки страшно давать в таком возрасте порошки. Хотя сиропы не лучше, там тоже хватает химии.
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