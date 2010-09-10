грипп в 2 года

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

грипп в 2 года

Сообщение Надежда 79 » 23 сен 2019, 11:59

Могут ли двухлетние дети заболеть гриппом? если да, то какие действия надо будет предпринять, чтобы их вылечить безопасно?
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: грипп в 2 года

Сообщение irinakotova » 23 сен 2019, 21:24

В любом возрасте ребенок может заболеть, тут нужно смотреть на симптомы и как они появились . Вызвать доктора, так будет вам спокойней и ребенку правильное лечение назначит.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: грипп в 2 года

Сообщение Надежда 79 » 24 сен 2019, 15:02

Ну да, я знаю, что лучше всего этот вопрос решать с докторами, просто интересен опыт других людей, кто как лечит
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: грипп в 2 года

Сообщение irinakotova » Вчера, 22:05

И я считаю что чем теплее одеваться в такой период тем лучше, хотите закалять - вперёд. Это ваше дело, но к этому надо правильный подход. Так что лучше всего не болеть вообще, если у вас маленький ребенок и так получилось что заболел- лучше сразу звонить педиатру. Писали тут уже про детский порошок цитовир, пробуйте данной противовирусное, оно я смотрела - не дорогое.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: грипп в 2 года

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 19:37

А есть какие-то противопоказания? Все-таки страшно давать в таком возрасте порошки. Хотя сиропы не лучше, там тоже хватает химии.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: грипп в 2 года

Сообщение irinakotova » 40 минут назад

Ну начнем с того, что побочка есть в любом препарате. У меня ,например ребенок все лекарства принимает только в порошкообразном виде. Даже таблетки толчу, а вот сиропы ни в какую.
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