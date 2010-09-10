Сообщение irinakotova » 25 сен 2019, 22:05

И я считаю что чем теплее одеваться в такой период тем лучше, хотите закалять - вперёд. Это ваше дело, но к этому надо правильный подход. Так что лучше всего не болеть вообще, если у вас маленький ребенок и так получилось что заболел- лучше сразу звонить педиатру. Писали тут уже про детский порошок цитовир, пробуйте данной противовирусное, оно я смотрела - не дорогое.