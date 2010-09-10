грипп в 2 года
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
грипп в 2 года
Могут ли двухлетние дети заболеть гриппом? если да, то какие действия надо будет предпринять, чтобы их вылечить безопасно?
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: грипп в 2 года
В любом возрасте ребенок может заболеть, тут нужно смотреть на симптомы и как они появились . Вызвать доктора, так будет вам спокойней и ребенку правильное лечение назначит.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: грипп в 2 года
Ну да, я знаю, что лучше всего этот вопрос решать с докторами, просто интересен опыт других людей, кто как лечит
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: грипп в 2 года
И я считаю что чем теплее одеваться в такой период тем лучше, хотите закалять - вперёд. Это ваше дело, но к этому надо правильный подход. Так что лучше всего не болеть вообще, если у вас маленький ребенок и так получилось что заболел- лучше сразу звонить педиатру. Писали тут уже про детский порошок цитовир, пробуйте данной противовирусное, оно я смотрела - не дорогое.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: грипп в 2 года
А есть какие-то противопоказания? Все-таки страшно давать в таком возрасте порошки. Хотя сиропы не лучше, там тоже хватает химии.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: грипп в 2 года
Ну начнем с того, что побочка есть в любом препарате. У меня ,например ребенок все лекарства принимает только в порошкообразном виде. Даже таблетки толчу, а вот сиропы ни в какую.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: грипп в 2 года
irinakotova писал(а):Ну начнем с того, что побочка есть в любом препарате. У меня ,например ребенок все лекарства принимает только в порошкообразном виде. Даже таблетки толчу, а вот сиропы ни в какую.
вообще интересно, почему так, потому что по факту дети как правило больше любят сиропы, они ж сладкие и все такое...
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: грипп в 2 года
К слову, а кто что еще думает по этому поводу? вы бы не хотели обсудить этот вопрос с нами? уж больно он злободневный
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: грипп в 2 года
У нас был не приятный случай и поэтому ребенок не принимает стола, начинает давиться. Поэтому не хочу рисковать и расстраивать ребенка.
Re: грипп в 2 года
Надежда 79 писал(а):Могут ли двухлетние дети заболеть гриппом? если да, то какие действия надо будет предпринять, чтобы их вылечить безопасно?
Ну а вы видите какие-то адекватные причины, которые могли бы попрепятствовать тому, что маленький ребенок не будет подвержен болезням? так не бывает))
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