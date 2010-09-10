грипп в 2 года

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

грипп в 2 года

Сообщение Надежда 79 » 23 сен 2019, 11:59

Могут ли двухлетние дети заболеть гриппом? если да, то какие действия надо будет предпринять, чтобы их вылечить безопасно?
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: грипп в 2 года

Сообщение irinakotova » 23 сен 2019, 21:24

В любом возрасте ребенок может заболеть, тут нужно смотреть на симптомы и как они появились . Вызвать доктора, так будет вам спокойней и ребенку правильное лечение назначит.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: грипп в 2 года

Сообщение Надежда 79 » 24 сен 2019, 15:02

Ну да, я знаю, что лучше всего этот вопрос решать с докторами, просто интересен опыт других людей, кто как лечит
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: грипп в 2 года

Сообщение irinakotova » 25 сен 2019, 22:05

И я считаю что чем теплее одеваться в такой период тем лучше, хотите закалять - вперёд. Это ваше дело, но к этому надо правильный подход. Так что лучше всего не болеть вообще, если у вас маленький ребенок и так получилось что заболел- лучше сразу звонить педиатру. Писали тут уже про детский порошок цитовир, пробуйте данной противовирусное, оно я смотрела - не дорогое.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: грипп в 2 года

Сообщение Надежда 79 » 26 сен 2019, 19:37

А есть какие-то противопоказания? Все-таки страшно давать в таком возрасте порошки. Хотя сиропы не лучше, там тоже хватает химии.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: грипп в 2 года

Сообщение irinakotova » 26 сен 2019, 21:46

Ну начнем с того, что побочка есть в любом препарате. У меня ,например ребенок все лекарства принимает только в порошкообразном виде. Даже таблетки толчу, а вот сиропы ни в какую.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: грипп в 2 года

Сообщение Надежда 79 » 30 сен 2019, 11:26

irinakotova писал(а):Ну начнем с того, что побочка есть в любом препарате. У меня ,например ребенок все лекарства принимает только в порошкообразном виде. Даже таблетки толчу, а вот сиропы ни в какую.

вообще интересно, почему так, потому что по факту дети как правило больше любят сиропы, они ж сладкие и все такое...
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: грипп в 2 года

Сообщение Надежда 79 » 30 сен 2019, 11:31

К слову, а кто что еще думает по этому поводу? вы бы не хотели обсудить этот вопрос с нами? уж больно он злободневный
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: грипп в 2 года

Сообщение irinakotova » 30 сен 2019, 21:17

У нас был не приятный случай и поэтому ребенок не принимает стола, начинает давиться. Поэтому не хочу рисковать и расстраивать ребенка.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: грипп в 2 года

Сообщение Haminahu » 01 окт 2019, 02:06

Надежда 79 писал(а):Могут ли двухлетние дети заболеть гриппом? если да, то какие действия надо будет предпринять, чтобы их вылечить безопасно?

Ну а вы видите какие-то адекватные причины, которые могли бы попрепятствовать тому, что маленький ребенок не будет подвержен болезням? так не бывает))
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: грипп в 2 года

Сообщение Надежда 79 » 02 окт 2019, 16:06

irinakotova писал(а):У нас был не приятный случай и поэтому ребенок не принимает стола, начинает давиться. Поэтому не хочу рисковать и расстраивать ребенка.

В отношении давиться понимаю вас. У подруги дочка постоянно давилась. Там целая история была. У каждого свои проблемы, это правда.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: грипп в 2 года

Сообщение Надежда 79 » 02 окт 2019, 16:19

Haminahu писал(а):
Надежда 79 писал(а):Могут ли двухлетние дети заболеть гриппом? если да, то какие действия надо будет предпринять, чтобы их вылечить безопасно?

Ну а вы видите какие-то адекватные причины, которые могли бы попрепятствовать тому, что маленький ребенок не будет подвержен болезням? так не бывает))

Ну это да, не оградишь от всех и всего. Даже если сам делаешь все правильно, исключить общение с больными просто нереально. И из-за этого руки порой опускаются.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: грипп в 2 года

Сообщение irinakotova » 02 окт 2019, 20:27

Так что это дело такое, искать причину можно и самим, но я бы все равно советовала каждой маме обращаться сразу к врачу.
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: грипп в 2 года

Сообщение Antyan » Сегодня, 10:35

Надежда 79 писал(а):Могут ли двухлетние дети заболеть гриппом? если да, то какие действия надо будет предпринять, чтобы их вылечить безопасно?

Конечно могут, тем более, два года - это такой возраст специфический. С иммунитетом может быть беда. Надо просто, как минимум, слушать врачей и их указания, никакой самодеятельности!
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typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: грипп в 2 года

Сообщение typical_ryazanets » Сегодня, 10:42

Надежда 79 писал(а):Ну да, я знаю, что лучше всего этот вопрос решать с докторами, просто интересен опыт других людей, кто как лечит

Ну вообще я от себя скажу так: я не приветствую бурную самодеятельность ни в лечении взрослых, ни, тем более, в лечении детей!
Да, если заметили, что что-то не так, надо сразу к врачу.
По поводу препаратов, у нас лежит детский порошок Цитовир, который можно давать с 2 лет, он не имеет каких-то специфических противопоказаний. Как первая помощь может подойти отлично.
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typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: грипп в 2 года

Сообщение typical_ryazanets » Сегодня, 10:49

irinakotova писал(а):Ну начнем с того, что побочка есть в любом препарате. У меня ,например ребенок все лекарства принимает только в порошкообразном виде. Даже таблетки толчу, а вот сиропы ни в какую.

Ну если мы говорим о побочных эффектах - это одно, а то что ваш ребенок просто не хочет или не умеет пить сиропы - это уже просто индивидуальная особенность его!
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: грипп в 2 года

Сообщение Haminahu » Сегодня, 11:08

irinakotova писал(а):Так что это дело такое, искать причину можно и самим, но я бы все равно советовала каждой маме обращаться сразу к врачу.

Вот я вроде как и соглашусь с вами, что самолечение это плохо и все такое, но иногда есть моменты, когда нельзя терять ни минуты и тогда лучше дать противовирусное
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: грипп в 2 года

Сообщение Antyan » Сегодня, 11:13

Надежда 79 писал(а):
Haminahu писал(а):
Надежда 79 писал(а):Могут ли двухлетние дети заболеть гриппом? если да, то какие действия надо будет предпринять, чтобы их вылечить безопасно?

Ну а вы видите какие-то адекватные причины, которые могли бы попрепятствовать тому, что маленький ребенок не будет подвержен болезням? так не бывает))

Ну это да, не оградишь от всех и всего. Даже если сам делаешь все правильно, исключить общение с больными просто нереально. И из-за этого руки порой опускаются.

Так а не нужно, чтобы они опускались, поверьте, это лишнее. Нужно просто совершенствовать свои знания в этой области и не делать откровенных глупостей, только и всего!
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: грипп в 2 года

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 11:16

typical_ryazanets писал(а):
Надежда 79 писал(а):Ну да, я знаю, что лучше всего этот вопрос решать с докторами, просто интересен опыт других людей, кто как лечит

Ну вообще я от себя скажу так: я не приветствую бурную самодеятельность ни в лечении взрослых, ни, тем более, в лечении детей!
Да, если заметили, что что-то не так, надо сразу к врачу.
По поводу препаратов, у нас лежит детский порошок Цитовир, который можно давать с 2 лет, он не имеет каких-то специфических противопоказаний. Как первая помощь может подойти отлично.

спасибо за такую рекомендацию, надо будет обязательно посмотреть, что там собой представляет этот препарат, да и вообще. лишними такие знания не будут
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typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: грипп в 2 года

Сообщение typical_ryazanets » Сегодня, 11:19

Надежда 79 писал(а):
typical_ryazanets писал(а):
Надежда 79 писал(а):Ну да, я знаю, что лучше всего этот вопрос решать с докторами, просто интересен опыт других людей, кто как лечит

Ну вообще я от себя скажу так: я не приветствую бурную самодеятельность ни в лечении взрослых, ни, тем более, в лечении детей!
Да, если заметили, что что-то не так, надо сразу к врачу.
По поводу препаратов, у нас лежит детский порошок Цитовир, который можно давать с 2 лет, он не имеет каких-то специфических противопоказаний. Как первая помощь может подойти отлично.

спасибо за такую рекомендацию, надо будет обязательно посмотреть, что там собой представляет этот препарат, да и вообще. лишними такие знания не будут

Да не за что! Мне не жалко поделиться такой инфой, оно ж понятно, что все мы за детей переживаем. Было бы хуже, если бы было наоборот и если бы всем было все равно)
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