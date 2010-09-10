Сообщение typical_ryazanets » Сегодня, 10:42

Надежда 79 писал(а): Ну да, я знаю, что лучше всего этот вопрос решать с докторами, просто интересен опыт других людей, кто как лечит

Ну вообще я от себя скажу так: я не приветствую бурную самодеятельность ни в лечении взрослых, ни, тем более, в лечении детей!Да, если заметили, что что-то не так, надо сразу к врачу.По поводу препаратов, у нас лежит детский порошок Цитовир, который можно давать с 2 лет, он не имеет каких-то специфических противопоказаний. Как первая помощь может подойти отлично.