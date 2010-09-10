грипп в 2 года
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Re: грипп в 2 года
Кстати, а вот это и правда дилемма: в каком виде лучше все же давать лекарства таким маленьким детям?
Вот я думаю сейчас и мне кажется, то лучше все-таки сиропы. или нет?
Вот я думаю сейчас и мне кажется, то лучше все-таки сиропы. или нет?
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: грипп в 2 года
Haminahu писал(а):Кстати, а вот это и правда дилемма: в каком виде лучше все же давать лекарства таким маленьким детям?
Вот я думаю сейчас и мне кажется, то лучше все-таки сиропы. или нет?
Понимаете, в этом вопросе все настолько индивидуально, мне кажется, что тут просто невозможно прийти к какому-то одному мнению, которое будет истиной в последней инстанции
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: грипп в 2 года
Ну лично мне субъективно кажется, что разницы между формой лекарств для детей такого маленького возраста нет.
Лекарства таким детям одинаково неприятны, я считаю...
Лекарства таким детям одинаково неприятны, я считаю...
Re: грипп в 2 года
Ну вообще, когда возникает ситуация, при которой ребенку нужно срочно дать лекарство, мне кажется, уже особо и не выбираешь, в каком там оно будет виде...Лишь бы помогло
Re: грипп в 2 года
Ну с одной стороны я с вами всеми соглашусь, да, возможно, это и не так принципиально, но надо. чтобы ребенок без проблем смог принять лекарство, чтобы не выплюнул и т. д. Поэтому важно, чтобы его было принимать просто
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: грипп в 2 года
Haminahu писал(а):Ну с одной стороны я с вами всеми соглашусь, да, возможно, это и не так принципиально, но надо. чтобы ребенок без проблем смог принять лекарство, чтобы не выплюнул и т. д. Поэтому важно, чтобы его было принимать просто
Я поняла вашу мысль, да, безусловно, если можно сделать так, чтобы ребенку было проще всего принять это лекарство, то это нужно делать!
Ну не знаю, мой сын детский порошок Цитовир в принципе нормально принимает, там же его надо развести и все. Ну и действенный препарат бесспорно, так что, если вы вдруг еще не нашли какую-то альтернативу, то вот вам готовое решение. Я думаю, что не стоит "изобретать колесо" в таких вопросах.
Re: грипп в 2 года
Ну если нашли проверенное средство - это хорошо. Самое главное, как по мне - это согласовать с врачом, чтобы потом не было неприятных неожиданностей.
Re: грипп в 2 года
Ну вообще я припоминаю, что вроде его врачи рекомендуют обычно. В том плане, что он универсальный и это тот самый беспроигрышный выход из ситуации.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: грипп в 2 года
Ну да, сейчас, как мне кажется, в любом случае нет дефицита лекарств, так что всегда есть возможность подобрать вместе с врачом препараты для лечения. Слава богу, достать их нетрудно)
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: грипп в 2 года
Ребята! Спасибо вам за такую содержательную беседу! Сколько людей, столько и мнений, конечно... Но хорошо, что в вопросах здоровья все сознательные!
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