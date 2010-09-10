грипп в 2 года

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: грипп в 2 года

Сообщение Haminahu » Сегодня, 11:25

Кстати, а вот это и правда дилемма: в каком виде лучше все же давать лекарства таким маленьким детям?
Вот я думаю сейчас и мне кажется, то лучше все-таки сиропы. или нет?
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: грипп в 2 года

Сообщение irinakotova » Сегодня, 11:27

Haminahu писал(а):Кстати, а вот это и правда дилемма: в каком виде лучше все же давать лекарства таким маленьким детям?
Вот я думаю сейчас и мне кажется, то лучше все-таки сиропы. или нет?

Понимаете, в этом вопросе все настолько индивидуально, мне кажется, что тут просто невозможно прийти к какому-то одному мнению, которое будет истиной в последней инстанции
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: грипп в 2 года

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 11:30

Ну лично мне субъективно кажется, что разницы между формой лекарств для детей такого маленького возраста нет.
Лекарства таким детям одинаково неприятны, я считаю...
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: грипп в 2 года

Сообщение Antyan » Сегодня, 11:32

Ну вообще, когда возникает ситуация, при которой ребенку нужно срочно дать лекарство, мне кажется, уже особо и не выбираешь, в каком там оно будет виде...Лишь бы помогло
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: грипп в 2 года

Сообщение Haminahu » Сегодня, 11:35

Ну с одной стороны я с вами всеми соглашусь, да, возможно, это и не так принципиально, но надо. чтобы ребенок без проблем смог принять лекарство, чтобы не выплюнул и т. д. Поэтому важно, чтобы его было принимать просто
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: грипп в 2 года

Сообщение irinakotova » Сегодня, 11:43

Haminahu писал(а):Ну с одной стороны я с вами всеми соглашусь, да, возможно, это и не так принципиально, но надо. чтобы ребенок без проблем смог принять лекарство, чтобы не выплюнул и т. д. Поэтому важно, чтобы его было принимать просто

Я поняла вашу мысль, да, безусловно, если можно сделать так, чтобы ребенку было проще всего принять это лекарство, то это нужно делать!
Ну не знаю, мой сын детский порошок Цитовир в принципе нормально принимает, там же его надо развести и все. Ну и действенный препарат бесспорно, так что, если вы вдруг еще не нашли какую-то альтернативу, то вот вам готовое решение. Я думаю, что не стоит "изобретать колесо" в таких вопросах.
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: грипп в 2 года

Сообщение Antyan » Сегодня, 11:46

Ну если нашли проверенное средство - это хорошо. Самое главное, как по мне - это согласовать с врачом, чтобы потом не было неприятных неожиданностей.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: грипп в 2 года

Сообщение Haminahu » Сегодня, 11:48

Ну вообще я припоминаю, что вроде его врачи рекомендуют обычно. В том плане, что он универсальный и это тот самый беспроигрышный выход из ситуации.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: грипп в 2 года

Сообщение irinakotova » Сегодня, 11:50

Ну да, сейчас, как мне кажется, в любом случае нет дефицита лекарств, так что всегда есть возможность подобрать вместе с врачом препараты для лечения. Слава богу, достать их нетрудно)
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: грипп в 2 года

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 11:51

Ребята! Спасибо вам за такую содержательную беседу! Сколько людей, столько и мнений, конечно... Но хорошо, что в вопросах здоровья все сознательные!
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