Сообщение irinakotova » Сегодня, 11:43

Haminahu писал(а): Ну с одной стороны я с вами всеми соглашусь, да, возможно, это и не так принципиально, но надо. чтобы ребенок без проблем смог принять лекарство, чтобы не выплюнул и т. д. Поэтому важно, чтобы его было принимать просто

Я поняла вашу мысль, да, безусловно, если можно сделать так, чтобы ребенку было проще всего принять это лекарство, то это нужно делать!Ну не знаю, мой сын детский порошок Цитовир в принципе нормально принимает, там же его надо развести и все. Ну и действенный препарат бесспорно, так что, если вы вдруг еще не нашли какую-то альтернативу, то вот вам готовое решение. Я думаю, что не стоит "изобретать колесо" в таких вопросах.