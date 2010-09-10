Аренда земли

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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Ангелина Дрябова
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11

Аренда земли

Сообщение Ангелина Дрябова » Сегодня, 16:07

На какой максимальный срок можно взять землю в аренду и что нужно, для заключения договора?
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