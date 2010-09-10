Аренда земли

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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Ангелина Дрябова
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11

Аренда земли

Сообщение Ангелина Дрябова » Вчера, 16:07

На какой максимальный срок можно взять землю в аренду и что нужно, для заключения договора?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Аренда земли

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:19

Точно тебе никто не скажет, потому что существует более 10 сроков аренды земли, каждый зависит от определенной ситуации, вообще основных выделяют три, это до 5 лет, до 10 и до 49, если нужны более развернутые сроки, то прочитай эту статью https://pravoved.online/arenda-zu/srok там более подробно все расписано.
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