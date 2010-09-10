Сообщение Avesgamer » 20 минут назад

Юрий, объясните мне, пожалуйста, а каким образом сейчас решается проблема покупки иностранцами недвижимости дом с земельным участком ? То есть дом - в собственности, а земля ? Аренда , или что ?



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