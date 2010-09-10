Сообщение Avesgamer » 28 ноя 2019, 17:16

Здравствуйте,

К сожалению, в моей почте такие письма не единичные

Сразу хочу сказать, что я не юрист, хотя всегда интересовался законодателством и, живя в России, и в Болгарии.

Я не располагаю полной информацией по вашей проблеме, поэтому постараюсь ответить , как сторонний наблюдатель, максимально объективно.

Знаю, что много русских покупают землю около норя, и пока никто не ссылался на приграничный район Хотя в болгарском законодателстве и имеется такой запрет. Ваш секретный договор, на мой взгляд не имеет юридической силы, так как о нем ничего не сказано в самом договоре о покупке/продажи земли. Как правило, если существуют какие-то ограничения на пользование приобретаемой недвижимости пожизненное пользование комнатой/кваретирой в доме одним из родственников продавца, например, то это условие должно быть указано в самом договоре продажи В вашем случае покупятель не имеет никакой информации о вашем секретном соглашении и является изрядным покупателем земли у вашего юристконсульта. Никаких прав к новому владельцу земли вы не можете предъявить.

Что касается суда с вашим юристом, то болгарское судебное право настолько длительно и муторно, что вы только потратите уйму времени и денег очередь в верховном суде на обжалование судебного решения более низких инстанций более 1 года, а сами судебные дела могут длиться годами, причем при почти нулевой вероятности на успех. Ваш же юрист может использовать ваш секретный договор, как вашу попытку обойти болгарское законодателство в личных целях.

Считаю, что оптимальным решением будет взять деньги, пока не поздно, я потом подумать, как получить компенсацию.

Что касается адвоката, то у меня есть такой, который проконсультирует вас и посоветует оптимальное решение в вашем случае.

Пожалуйста, зарегистрируйтессь на форуме, чтобы можно было с вами контактовать более оперативно.

Юрий



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