Аренда земли
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6 сообщений • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11
Аренда земли
На какой максимальный срок можно взять землю в аренду и что нужно, для заключения договора?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Аренда земли
Точно тебе никто не скажет, потому что существует более 10 сроков аренды земли, каждый зависит от определенной ситуации, вообще основных выделяют три, это до 5 лет, до 10 и до 49, если нужны более развернутые сроки, то прочитай эту статью https://pravoved.online/arenda-zu/srok там более подробно все расписано.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Аренда земли
Юрий, объясните мне, пожалуйста, а каким образом сейчас решается проблема покупки иностранцами недвижимости дом с земельным участком ? То есть дом - в собственности, а земля ? Аренда , или что ?
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Аренда земли
Здравствуйте,
К сожалению, в моей почте такие письма не единичные
Сразу хочу сказать, что я не юрист, хотя всегда интересовался законодателством и, живя в России, и в Болгарии.
Я не располагаю полной информацией по вашей проблеме, поэтому постараюсь ответить , как сторонний наблюдатель, максимально объективно.
Знаю, что много русских покупают землю около норя, и пока никто не ссылался на приграничный район Хотя в болгарском законодателстве и имеется такой запрет. Ваш секретный договор, на мой взгляд не имеет юридической силы, так как о нем ничего не сказано в самом договоре о покупке/продажи земли. Как правило, если существуют какие-то ограничения на пользование приобретаемой недвижимости пожизненное пользование комнатой/кваретирой в доме одним из родственников продавца, например, то это условие должно быть указано в самом договоре продажи В вашем случае покупятель не имеет никакой информации о вашем секретном соглашении и является изрядным покупателем земли у вашего юристконсульта. Никаких прав к новому владельцу земли вы не можете предъявить.
Что касается суда с вашим юристом, то болгарское судебное право настолько длительно и муторно, что вы только потратите уйму времени и денег очередь в верховном суде на обжалование судебного решения более низких инстанций более 1 года, а сами судебные дела могут длиться годами, причем при почти нулевой вероятности на успех. Ваш же юрист может использовать ваш секретный договор, как вашу попытку обойти болгарское законодателство в личных целях.
Считаю, что оптимальным решением будет взять деньги, пока не поздно, я потом подумать, как получить компенсацию.
Что касается адвоката, то у меня есть такой, который проконсультирует вас и посоветует оптимальное решение в вашем случае.
Пожалуйста, зарегистрируйтессь на форуме, чтобы можно было с вами контактовать более оперативно.
Юрий
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
К сожалению, в моей почте такие письма не единичные
Сразу хочу сказать, что я не юрист, хотя всегда интересовался законодателством и, живя в России, и в Болгарии.
Я не располагаю полной информацией по вашей проблеме, поэтому постараюсь ответить , как сторонний наблюдатель, максимально объективно.
Знаю, что много русских покупают землю около норя, и пока никто не ссылался на приграничный район Хотя в болгарском законодателстве и имеется такой запрет. Ваш секретный договор, на мой взгляд не имеет юридической силы, так как о нем ничего не сказано в самом договоре о покупке/продажи земли. Как правило, если существуют какие-то ограничения на пользование приобретаемой недвижимости пожизненное пользование комнатой/кваретирой в доме одним из родственников продавца, например, то это условие должно быть указано в самом договоре продажи В вашем случае покупятель не имеет никакой информации о вашем секретном соглашении и является изрядным покупателем земли у вашего юристконсульта. Никаких прав к новому владельцу земли вы не можете предъявить.
Что касается суда с вашим юристом, то болгарское судебное право настолько длительно и муторно, что вы только потратите уйму времени и денег очередь в верховном суде на обжалование судебного решения более низких инстанций более 1 года, а сами судебные дела могут длиться годами, причем при почти нулевой вероятности на успех. Ваш же юрист может использовать ваш секретный договор, как вашу попытку обойти болгарское законодателство в личных целях.
Считаю, что оптимальным решением будет взять деньги, пока не поздно, я потом подумать, как получить компенсацию.
Что касается адвоката, то у меня есть такой, который проконсультирует вас и посоветует оптимальное решение в вашем случае.
Пожалуйста, зарегистрируйтессь на форуме, чтобы можно было с вами контактовать более оперативно.
Юрий
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Аренда земли
Подскажите кто шарит или имеет опыт, хочу взять небольшой участок земли под гараж. Процесс в кратце, или хотя бы какие инстанции нужно посетить в первую очередь? заранее спасибо.
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Аренда земли
Всем привет давно появилась мысль построиться , но денег на покупку земли у перекупов нет решили пару лет назад что дешевле взять в аренду у муниципалитета , долго переписывались с администрацией но так ничего и не добились .От нашей администрации вообще трудно что-то услышать внятное то у них комитет переезжает то-то то-другое .Ивот спустя долгое время все таки добились выставления участка для аренды на торги , и каково же было мое удивление когда стоимость аренды земли оказалась сопоставима с ее покупкой за 10 лет , тогда как по расчетам не должна превышать 6 т.р. в год .Хотелось бы узнать у тех кто получал учсток в аренду сколько вы платите за аренду , какая формула расчета . и реально ли получить в аренду .
И почемуто мне в КУМИ сказали что президентский Закон о родовом имении не действует
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
И почемуто мне в КУМИ сказали что президентский Закон о родовом имении не действует
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
6 сообщений • Страница 1 из 1
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