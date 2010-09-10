Освещение для предприятий
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Освещение для предприятий
Знаю компанию Diolum https://diolum.ru/catalogue/svetodiodny ... znacheniyu , они реализуют хорошие и качественные светильники своего производства. Наша фирма делала оптовый заказ для своего офиса. Оформили покупку оперативно, нужное количество единиц, было в наличии, все в рабочем состоянии. Магазин дает 3 года гарантии на эксплуатацию, а в случаи чего-то, замена или ремонт в срок до 3-х дней.
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