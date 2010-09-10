Освещение для предприятий

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Освещение для предприятий

Сообщение Яно4ка » 38 минут назад

Знаю компанию Diolum https://diolum.ru/catalogue/svetodiodny ... znacheniyu , они реализуют хорошие и качественные светильники своего производства. Наша фирма делала оптовый заказ для своего офиса. Оформили покупку оперативно, нужное количество единиц, было в наличии, все в рабочем состоянии. Магазин дает 3 года гарантии на эксплуатацию, а в случаи чего-то, замена или ремонт в срок до 3-х дней.
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