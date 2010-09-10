Проблемы с личной жизнью
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Проблемы с личной жизнью
Меня недавно бросила жена и собственно с тех пор у меня совсем не было секс, никак не могу найти себе девушку. Как быть?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01
Re: Проблемы с личной жизнью
Если от тебя ушла жена, то не стоит на этом зацикливаться и искать причины в себе. Просто продолжай жить обычной жизнью и в сексуальном плане тоже. Чтобы расслабиться и снять сексуальное напряжение после такого периода жизни можешь обратиться к https://prostitutki-sochi.club/ страстным проституткам из Сочи С ними ты быстро забудешь о своей бывшей и получишь удовольствие, которого тебе так не хватало в семейной жизни.
Re: Проблемы с личной жизнью
- А давай закажем Хэппи Милф?
- Ты хотел сказать Хэппи Мил?
- Нет.
- Ты хотел сказать Хэппи Мил?
- Нет.
Научитесь красить небо в синий цвет.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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