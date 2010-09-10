Проблемы с личной жизнью

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Проблемы с личной жизнью

Сообщение Алексей Кобзарь » 24 сен 2019, 08:50

Меня недавно бросила жена и собственно с тех пор у меня совсем не было секс, никак не могу найти себе девушку. Как быть?
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Malishev_Vity
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01

Re: Проблемы с личной жизнью

Сообщение Malishev_Vity » 24 сен 2019, 10:10

Если от тебя ушла жена, то не стоит на этом зацикливаться и искать причины в себе. Просто продолжай жить обычной жизнью и в сексуальном плане тоже. Чтобы расслабиться и снять сексуальное напряжение после такого периода жизни можешь обратиться к https://prostitutki-sochi.club/ страстным проституткам из Сочи С ними ты быстро забудешь о своей бывшей и получишь удовольствие, которого тебе так не хватало в семейной жизни.
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Проблемы с личной жизнью

Сообщение Jararaka » Сегодня, 11:21

- А давай закажем Хэппи Милф?
- Ты хотел сказать Хэппи Мил?
- Нет.
Научитесь красить небо в синий цвет.
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