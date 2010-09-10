Проблемы с личной жизнью

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Проблемы с личной жизнью

Сообщение Алексей Кобзарь » 24 сен 2019, 08:50

Меня недавно бросила жена и собственно с тех пор у меня совсем не было секс, никак не могу найти себе девушку. Как быть?
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Проблемы с личной жизнью

Сообщение Jararaka » 03 ноя 2019, 11:21

- А давай закажем Хэппи Милф?
- Ты хотел сказать Хэппи Мил?
- Нет.
Научитесь красить небо в синий цвет.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Проблемы с личной жизнью

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 20:22

Так а в чем проблема? Нынче вообще без каких-либо проблем можно девочек москвы найти по анкетам на сайте этом. Я пользуюсь их услугами частенько. Всего удовлетворяют все мои сокровенные желания. Советую присмотреться.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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