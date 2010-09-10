Проблемы с личной жизнью
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Проблемы с личной жизнью
Меня недавно бросила жена и собственно с тех пор у меня совсем не было секс, никак не могу найти себе девушку. Как быть?
Re: Проблемы с личной жизнью
- А давай закажем Хэппи Милф?
- Ты хотел сказать Хэппи Мил?
- Нет.
- Ты хотел сказать Хэппи Мил?
- Нет.
Научитесь красить небо в синий цвет.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Проблемы с личной жизнью
Так а в чем проблема? Нынче вообще без каких-либо проблем можно девочек москвы найти по анкетам на сайте этом. Я пользуюсь их услугами частенько. Всего удовлетворяют все мои сокровенные желания. Советую присмотреться.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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