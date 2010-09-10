Проблемы с личной жизнью

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Проблемы с личной жизнью

Сообщение Алексей Кобзарь » 24 сен 2019, 08:50

Меня недавно бросила жена и собственно с тех пор у меня совсем не было секс, никак не могу найти себе девушку. Как быть?
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Проблемы с личной жизнью

Сообщение Jararaka » 03 ноя 2019, 11:21

- А давай закажем Хэппи Милф?
- Ты хотел сказать Хэппи Мил?
- Нет.
Научитесь красить небо в синий цвет.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Проблемы с личной жизнью

Сообщение staspavlov777 » 09 май 2020, 20:22

Так а в чем проблема? Нынче вообще без каких-либо проблем можно девочек москвы найти по анкетам на сайте этом. Я пользуюсь их услугами частенько. Всего удовлетворяют все мои сокровенные желания. Советую присмотреться.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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Bolotov_V
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 21:08
Откуда: Рязань

Re: Проблемы с личной жизнью

Сообщение Bolotov_V » Вчера, 21:43

Говорят, если человек по жизни неудачник, то ему надо сменить имя (Не путать со сменой пола :D )
Какое взять надо подумать, но чтоб покровитель был из ангелов-хранителей, мое мнение.
Кто как мыслит?
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LarisaKrylova
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
Откуда: Рязань

Re: Проблемы с личной жизнью

Сообщение LarisaKrylova » Вчера, 22:08

Bolotov_V писал(а):Говорят, если человек по жизни неудачник, то ему надо сменить имя (Не путать со сменой пола :D )
Какое взять надо подумать, но чтоб покровитель был из ангелов-хранителей, мое мнение.
Кто как мыслит?

У меня друг живет во Франции, его зовут Лука, весьма удачливый и приятный молодой человек. Решила побольше узнать о характеристике этого имени, посмотрите сами https://sonnik.expert/stati/znachenie-imeni-luka-157273/ Полностью согласна, что имя нужно изменить, возможно, и фамилию, но подойти к этому серьезно. Новая личность будет другой, ошибаться нельзя.
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