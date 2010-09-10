Проблемы с личной жизнью
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Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 634
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Проблемы с личной жизнью
Меня недавно бросила жена и собственно с тех пор у меня совсем не было секс, никак не могу найти себе девушку. Как быть?
Re: Проблемы с личной жизнью
- А давай закажем Хэппи Милф?
- Ты хотел сказать Хэппи Мил?
- Нет.
- Ты хотел сказать Хэппи Мил?
- Нет.
Научитесь красить небо в синий цвет.
Re: Проблемы с личной жизнью
Говорят, если человек по жизни неудачник, то ему надо сменить имя (Не путать со сменой пола )
Какое взять надо подумать, но чтоб покровитель был из ангелов-хранителей, мое мнение.
Кто как мыслит?
Какое взять надо подумать, но чтоб покровитель был из ангелов-хранителей, мое мнение.
Кто как мыслит?
- LarisaKrylova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
- Откуда: Рязань
Re: Проблемы с личной жизнью
Bolotov_V писал(а):Говорят, если человек по жизни неудачник, то ему надо сменить имя (Не путать со сменой пола )
Какое взять надо подумать, но чтоб покровитель был из ангелов-хранителей, мое мнение.
Кто как мыслит?
У меня друг живет во Франции, его зовут Лука, весьма удачливый и приятный молодой человек. Решила побольше узнать о характеристике этого имени, посмотрите сами https://sonnik.expert/stati/znachenie-imeni-luka-157273/ Полностью согласна, что имя нужно изменить, возможно, и фамилию, но подойти к этому серьезно. Новая личность будет другой, ошибаться нельзя.
Re: Проблемы с личной жизнью
Меня недавно бросила жена и собственно с тех пор у меня совсем не было секс, никак не могу найти себе девушку. Как быть?
может на сайте знакомств зарегистрироваться вам?
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