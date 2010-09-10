Проблемы с личной жизнью
Обсуждение отношений между людьми.
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Факты, советы, мнения.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Проблемы с личной жизнью
Меня недавно бросила жена и собственно с тех пор у меня совсем не было секс, никак не могу найти себе девушку. Как быть?
Re: Проблемы с личной жизнью
- А давай закажем Хэппи Милф?
- Ты хотел сказать Хэппи Мил?
- Нет.
- Ты хотел сказать Хэппи Мил?
- Нет.
Научитесь красить небо в синий цвет.
Re: Проблемы с личной жизнью
Говорят, если человек по жизни неудачник, то ему надо сменить имя (Не путать со сменой пола )
Какое взять надо подумать, но чтоб покровитель был из ангелов-хранителей, мое мнение.
Кто как мыслит?
Какое взять надо подумать, но чтоб покровитель был из ангелов-хранителей, мое мнение.
Кто как мыслит?
- LarisaKrylova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
- Откуда: Рязань
Re: Проблемы с личной жизнью
Bolotov_V писал(а):Говорят, если человек по жизни неудачник, то ему надо сменить имя (Не путать со сменой пола )
Какое взять надо подумать, но чтоб покровитель был из ангелов-хранителей, мое мнение.
Кто как мыслит?
У меня друг живет во Франции, его зовут Лука, весьма удачливый и приятный молодой человек. Решила побольше узнать о характеристике этого имени, посмотрите сами https://sonnik.expert/stati/znachenie-imeni-luka-157273/ Полностью согласна, что имя нужно изменить, возможно, и фамилию, но подойти к этому серьезно. Новая личность будет другой, ошибаться нельзя.
Re: Проблемы с личной жизнью
Меня недавно бросила жена и собственно с тех пор у меня совсем не было секс, никак не могу найти себе девушку. Как быть?
может на сайте знакомств зарегистрироваться вам?
Re: Проблемы с личной жизнью
Сначала нужно понять причину из-за которой вас жена бросила. Возможно, что нужно что-то в себе поменять, чтобы такая же ситуация не повторилась и с другой девушкой. Вот тут https://verdikt-byvshei.ru/devushka-teriaet-interes/pochemu-zhena-ne-hochet-muzha-zhena-poteryala-interes-k-muzhu написано о каких мужчинах мечтают дамы, советую почитать, сделать выводы.
Re: Проблемы с личной жизнью
derigor писал(а):Меня недавно бросила жена и собственно с тех пор у меня совсем не было секс, никак не могу найти себе девушку. Как быть?
может на сайте знакомств зарегистрироваться вам?
Да , с годами трудней становиться знакомиться , заводить друзей !
По мере взросления круг общения заметно сужается. Остаются одноклассники, однокурсники, просто друзья детства, те, с кем начал общаться давным-давно. Новые друзья после тридцати лет появляются редко, в большинстве случаев нас окружают просто знакомые и приятели, а это большая разница.
А почему с возрастом тяжелее заводить друзей и как это сделать, если близких отношений и непринужденного общения явно недостаточно, вот тут и узнаете https://blizosti.net/kak-najti-druzej-posle-30-ti-let/.
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