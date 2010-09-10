Проблемы с личной жизнью

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 651
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Проблемы с личной жизнью

Сообщение Алексей Кобзарь » 24 сен 2019, 08:50

Меня недавно бросила жена и собственно с тех пор у меня совсем не было секс, никак не могу найти себе девушку. Как быть?
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Проблемы с личной жизнью

Сообщение Jararaka » 03 ноя 2019, 11:21

- А давай закажем Хэппи Милф?
- Ты хотел сказать Хэппи Мил?
- Нет.
Научитесь красить небо в синий цвет.
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Bolotov_V
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 21:08
Откуда: Рязань

Re: Проблемы с личной жизнью

Сообщение Bolotov_V » 21 май 2020, 21:43

Говорят, если человек по жизни неудачник, то ему надо сменить имя (Не путать со сменой пола :D )
Какое взять надо подумать, но чтоб покровитель был из ангелов-хранителей, мое мнение.
Кто как мыслит?
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LarisaKrylova
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
Откуда: Рязань

Re: Проблемы с личной жизнью

Сообщение LarisaKrylova » 21 май 2020, 22:08

Bolotov_V писал(а):Говорят, если человек по жизни неудачник, то ему надо сменить имя (Не путать со сменой пола :D )
Какое взять надо подумать, но чтоб покровитель был из ангелов-хранителей, мое мнение.
Кто как мыслит?

У меня друг живет во Франции, его зовут Лука, весьма удачливый и приятный молодой человек. Решила побольше узнать о характеристике этого имени, посмотрите сами https://sonnik.expert/stati/znachenie-imeni-luka-157273/ Полностью согласна, что имя нужно изменить, возможно, и фамилию, но подойти к этому серьезно. Новая личность будет другой, ошибаться нельзя.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Проблемы с личной жизнью

Сообщение derigor » 20 апр 2023, 18:09

Меня недавно бросила жена и собственно с тех пор у меня совсем не было секс, никак не могу найти себе девушку. Как быть?


может на сайте знакомств зарегистрироваться вам?
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Проблемы с личной жизнью

Сообщение gonchar84 » 03 май 2023, 11:00

Сначала нужно понять причину из-за которой вас жена бросила. Возможно, что нужно что-то в себе поменять, чтобы такая же ситуация не повторилась и с другой девушкой. Вот тут https://verdikt-byvshei.ru/devushka-teriaet-interes/pochemu-zhena-ne-hochet-muzha-zhena-poteryala-interes-k-muzhu написано о каких мужчинах мечтают дамы, советую почитать, сделать выводы.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46

Re: Проблемы с личной жизнью

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 07:05

derigor писал(а):
Меня недавно бросила жена и собственно с тех пор у меня совсем не было секс, никак не могу найти себе девушку. Как быть?

может на сайте знакомств зарегистрироваться вам?

Да , с годами трудней становиться знакомиться , заводить друзей !
По мере взросления круг общения заметно сужается. Остаются одноклассники, однокурсники, просто друзья детства, те, с кем начал общаться давным-давно. Новые друзья после тридцати лет появляются редко, в большинстве случаев нас окружают просто знакомые и приятели, а это большая разница.
А почему с возрастом тяжелее заводить друзей и как это сделать, если близких отношений и непринужденного общения явно недостаточно, вот тут и узнаете https://blizosti.net/kak-najti-druzej-posle-30-ti-let/.
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