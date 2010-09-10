Чай
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Чай
У кого покупаете вкусный чай?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Чай
Чайная мастерская предоставляет достаточно разнообразный выбор чаев, все они имеют ярко выраженный вкус и сфасованны только из отборных листьев. Мы этим магазином пользуемся достаточно давно и постоянно всем остаемся довольны. Как по мне, так такие чаи отлично преподносить в качестве презента, на работе часто угощаю им коллег. Зайдите и вы на их сайт.
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