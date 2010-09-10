Чай

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Чай

Сообщение РусланР » Вчера, 23:06

У кого покупаете вкусный чай?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Чай

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 23:40

Чайная мастерская предоставляет достаточно разнообразный выбор чаев, все они имеют ярко выраженный вкус и сфасованны только из отборных листьев. Мы этим магазином пользуемся достаточно давно и постоянно всем остаемся довольны. Как по мне, так такие чаи отлично преподносить в качестве презента, на работе часто угощаю им коллег. Зайдите и вы на их сайт.
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