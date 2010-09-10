Сообщение Maulisa » Сегодня, 07:23

В супермаркетах. Я не гурман в вопросах чая и честно не понимаю, чем чай за 100р. принципиально отличается от чая за 1000.

Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©