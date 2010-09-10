Чай

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Чай

Сообщение РусланР » 24 сен 2019, 23:06

У кого покупаете вкусный чай?
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Чай

Сообщение Алексей Кобзарь » 24 сен 2019, 23:40

Чайная мастерская предоставляет достаточно разнообразный выбор чаев, все они имеют ярко выраженный вкус и сфасованны только из отборных листьев. Мы этим магазином пользуемся достаточно давно и постоянно всем остаемся довольны. Как по мне, так такие чаи отлично преподносить в качестве презента, на работе часто угощаю им коллег. Зайдите и вы на их сайт.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Maulisa

Re: Чай

Сообщение Maulisa » 01 ноя 2019, 07:23

В супермаркетах. Я не гурман в вопросах чая и честно не понимаю, чем чай за 100р. принципиально отличается от чая за 1000.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Вернуться к началу
Аватара пользователя
КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Чай

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 11:10

РусланР писал(а):У кого покупаете вкусный чай?

Мне улун нравится . Многие считают , что улуны, это разновидность зеленого чая , но это не так , он относятся к средне ферментированным сортам. Средняя степень ферментации: 20-50 %, в зависимости от конкретного вида. Если говорить условно, они занимают промежуточное положение между зелеными и красными (по-европейски черными) чаями. Сохраняя свежий цветочный аромат зеленых, они приобретают более глубокий и насыщенный вкус, характерный для темных разновидностей.
Где купить, смотрите,в Питере , на ул. Дровяная д.9 лит. А, пом. 1Н, есть магазин , он называется - Аромат Чая, вот у них https://aromatchaya.ru/product-category/tea/ulun/.
Попробуйте- Чай (茶叶)Улун (乌龙茶)Светлый
АЛИШАНЬ УЛУН 阿里山乌龙, не пожалеете !Изображение
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя