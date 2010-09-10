Покупка недвижимости
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Покупка недвижимости
В прошлом году я оформил кредитный договор (на 2 года) о покупке небольшого офиса. В течение года я своевременно оплачивал платеж, но вот последние 2 месяца я столкнулся с финансовыми трудностями и в полном объёме не смог выплатить месячную сумму. И продавец начисли мне пеню в 10 кратном размере. По договору я понимаю что меня хотят обмануть. Но смогу ли я добиться справедливости через суд?
- Машечка1980
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 14 авг 2019, 07:20
Re: Покупка недвижимости
Воспользуйтесь рефинансирование кредита, если у вас проблемы с погашением. Сейчас очень много предложений. А по поводу судиться - можно конечно, но нужны детали
Хорошая девочка
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