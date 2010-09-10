Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 23:09

В прошлом году я оформил кредитный договор (на 2 года) о покупке небольшого офиса. В течение года я своевременно оплачивал платеж, но вот последние 2 месяца я столкнулся с финансовыми трудностями и в полном объёме не смог выплатить месячную сумму. И продавец начисли мне пеню в 10 кратном размере. По договору я понимаю что меня хотят обмануть. Но смогу ли я добиться справедливости через суд?