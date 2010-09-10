Покупка недвижимости

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Покупка недвижимости

Сообщение Алексей Кобзарь » 24 сен 2019, 23:09

В прошлом году я оформил кредитный договор (на 2 года) о покупке небольшого офиса. В течение года я своевременно оплачивал платеж, но вот последние 2 месяца я столкнулся с финансовыми трудностями и в полном объёме не смог выплатить месячную сумму. И продавец начисли мне пеню в 10 кратном размере. По договору я понимаю что меня хотят обмануть. Но смогу ли я добиться справедливости через суд?
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Машечка1980
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14 авг 2019, 07:20

Re: Покупка недвижимости

Сообщение Машечка1980 » Вчера, 09:52

Воспользуйтесь рефинансирование кредита, если у вас проблемы с погашением. Сейчас очень много предложений. А по поводу судиться - можно конечно, но нужны детали
Хорошая девочка
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Покупка недвижимости

Сообщение Алехандро Пенгер » 40 минут назад

Мда, ситуация конечно не из приятных. Если в договоре действительно нет сноски об начислении пени в случае неплатежеспособности, то Вы вправе добиться справедливости через суд. Вот тут https://noskov.ru/infobase/cases/doveritel-zashchishchen-ot-neosnovatelnogo-vzyskaniya-po-dogovoru-kupli-prodazhi-nedvizhimosti/ Вы можете прочесть пример разбирательства в подобной ситуации адвоката Игоря Носкова, который добился уменьшение выплаты пени в 15 раз.
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