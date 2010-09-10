Ставки на спорт

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ставки на спорт

Сообщение zevc » Сегодня, 11:09

Здравствуйте. Я стараюсь быть в курсе всех баскетбольных новостей и поэтому, решила написать вам, чтобы поинтересоваться. Где вы обычно читаете новости о спорте? Хотелось бы обсудить этот вопрос прямо сейчас.
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