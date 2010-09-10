Сообщение zevc » Вчера, 11:09

Здравствуйте. Я стараюсь быть в курсе всех баскетбольных новостей и поэтому, решила написать вам, чтобы поинтересоваться. Где вы обычно читаете новости о спорте? Хотелось бы обсудить этот вопрос прямо сейчас.