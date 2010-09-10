Ставки на спорт
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Ставки на спорт
Здравствуйте. Я стараюсь быть в курсе всех баскетбольных новостей и поэтому, решила написать вам, чтобы поинтересоваться. Где вы обычно читаете новости о спорте? Хотелось бы обсудить этот вопрос прямо сейчас.
Re: Ставки на спорт
zevc писал(а):Здравствуйте. Я стараюсь быть в курсе всех баскетбольных новостей и поэтому, решила написать вам, чтобы поинтересоваться. Где вы обычно читаете новости о спорте? Хотелось бы обсудить этот вопрос прямо сейчас.
Добрый день. Понимаю вас, хочется всегда быть в курсе всех событий и как по мне, то лучше сохранить в закладках браузера ссылку на один какой-то новостной портал и время от времени заглядывать в раздел, чтобы ознакомиться с полезной информацией. Здесь https://www.parimatch.com/portal/basketball новости каждый день обновляются и можно просматривать, открывая каждую из них – либо же сразу от начала и до конца пролистать ленту. В любом случае, советую вам не спеша прогуляться по этому порталу очень внимательно, чтобы ничего не упустить.
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