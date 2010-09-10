Ставки на спорт

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ставки на спорт

Сообщение zevc » 25 сен 2019, 11:09

Здравствуйте. Я стараюсь быть в курсе всех баскетбольных новостей и поэтому, решила написать вам, чтобы поинтересоваться. Где вы обычно читаете новости о спорте? Хотелось бы обсудить этот вопрос прямо сейчас.
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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Re: Ставки на спорт

Сообщение Мастер. » Вчера, 09:52

zevc писал(а):Здравствуйте. Я стараюсь быть в курсе всех баскетбольных новостей и поэтому, решила написать вам, чтобы поинтересоваться. Где вы обычно читаете новости о спорте? Хотелось бы обсудить этот вопрос прямо сейчас.

Добрый день. Понимаю вас, хочется всегда быть в курсе всех событий и как по мне, то лучше сохранить в закладках браузера ссылку на один какой-то новостной портал и время от времени заглядывать в раздел, чтобы ознакомиться с полезной информацией. Здесь https://www.parimatch.com/portal/basketball новости каждый день обновляются и можно просматривать, открывая каждую из них – либо же сразу от начала и до конца пролистать ленту. В любом случае, советую вам не спеша прогуляться по этому порталу очень внимательно, чтобы ничего не упустить.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Ставки на спорт

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 23:13

Та есть же кучу разных спортивных сайтов и тд. Разве это проблема в наше время что-то подобное найти?)
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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gosbon74
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 00:53

Re: Ставки на спорт

Сообщение gosbon74 » Вчера, 23:19

Тоже частенько заглядываю на такие сайты, для сбора аналитики на ставки. Редко помогает, однако при синтезе всех возможных прогнозов, можно выигрывать действительно крупные суммы через активное зеркало 1хБет и не отказывать себе в жизни ни в чем.
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