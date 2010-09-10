Ставки на спорт
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Ставки на спорт
Здравствуйте. Я стараюсь быть в курсе всех баскетбольных новостей и поэтому, решила написать вам, чтобы поинтересоваться. Где вы обычно читаете новости о спорте? Хотелось бы обсудить этот вопрос прямо сейчас.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 158
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Ставки на спорт
Та есть же кучу разных спортивных сайтов и тд. Разве это проблема в наше время что-то подобное найти?)
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 11 дек 2016, 13:05
Re: Ставки на спорт
Попробуйте БК Вулкан Ставка. Я хоть и недавно начал всем этим заниматься, как дополнительный способ заработка, но мне уже нравятся моментальные выплаты и то что служба поддержки не пантуется и решает все вопросы. Я закидывал немного, ставил экспресс, выиграл с коэффициентом 4. Понравилось что оформление красочное, коэффициенты в линии и она сама хорошие. Вот https://superbet.guru/vulkanbet-mirror/ зеркало.
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