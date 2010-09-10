Ставки на спорт

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ставки на спорт

Сообщение zevc » 25 сен 2019, 11:09

Здравствуйте. Я стараюсь быть в курсе всех баскетбольных новостей и поэтому, решила написать вам, чтобы поинтересоваться. Где вы обычно читаете новости о спорте? Хотелось бы обсудить этот вопрос прямо сейчас.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Ставки на спорт

Сообщение staspavlov777 » 26 сен 2019, 23:13

Та есть же кучу разных спортивных сайтов и тд. Разве это проблема в наше время что-то подобное найти?)
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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vetrennaya
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 13:05

Re: Ставки на спорт

Сообщение vetrennaya » Вчера, 22:03

Попробуйте БК Вулкан Ставка. Я хоть и недавно начал всем этим заниматься, как дополнительный способ заработка, но мне уже нравятся моментальные выплаты и то что служба поддержки не пантуется и решает все вопросы. Я закидывал немного, ставил экспресс, выиграл с коэффициентом 4. Понравилось что оформление красочное, коэффициенты в линии и она сама хорошие. Вот https://superbet.guru/vulkanbet-mirror/ зеркало.
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