Сообщение Хойя » Сегодня, 15:13

Добрый день всем. Девочки, хочу попросить вашего совета. Не знаю просто как поступить.. Нарвалась на конфликт с соседями. А все потому, что у нас во дворе очень старая детская площадка. Ее ремонтировать надо. Да я и сама это вижу. Ну вот соседи и решили всем собарться и в складчину заказать спортивно игровой комплекс для детей: (реклама, удалено модератором) . Я в общем-то не против, идея отличная, будет где играть деткам, но проблема в том, что у меня сейчас денег нет. Так им и сказала, а они волком смотрят - типа мне жалко. Вот и как быть?