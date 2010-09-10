Конфликтная ситуация
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Конфликтная ситуация
Добрый день всем. Девочки, хочу попросить вашего совета. Не знаю просто как поступить.. Нарвалась на конфликт с соседями. А все потому, что у нас во дворе очень старая детская площадка. Ее ремонтировать надо. Да я и сама это вижу. Ну вот соседи и решили всем собарться и в складчину заказать спортивно игровой комплекс для детей: (реклама, удалено модератором). Я в общем-то не против, идея отличная, будет где играть деткам, но проблема в том, что у меня сейчас денег нет. Так им и сказала, а они волком смотрят - типа мне жалко. Вот и как быть?
Re: Конфликтная ситуация
Ну так поговорите с соседями, объясните им, что вы их инициативу поддерживаете, просто именно в данный момент у вас нет возможности заплатить. Как сможете - отдадите деньги. Ну а что еще делать-то?
Re: Конфликтная ситуация
А я вообще не поняла почему вы сами-то за это платите? Разве не управляющая компания должна этим заниматься? Мне казалось, что именно они отвечают за содержание в порядке придомовой территории, и площадки в том числе
Re: Конфликтная ситуация
По логике - да, УК. Но на деле далеко не всегда получается с них что-то вытрясти. Они ведь как - заявляют, что все деньги на этот год уже потратили - что-нибудь покрасили или еще что.. И все! И ничего больше с них не стребовать
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