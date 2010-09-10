Спорт

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Спорт

Сообщение РусланР » Сегодня, 20:45

Всем привет) Кто-то пробовал делать ставки на МАРАФОНБЕТ? Мне как новичку в этом деле удалось получить свой первый выигрыш. Нашел эту площадку в списке топовых БК doc.bet/stavki-na-sport.htm . На сайте достаточно просто будет разобраться будет каждому. Для любителей ставок на футбол, тут большие коэффициенты и хорошие трансляции.
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