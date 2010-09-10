Спорт
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Спорт
Всем привет) Кто-то пробовал делать ставки на МАРАФОНБЕТ? Мне как новичку в этом деле удалось получить свой первый выигрыш. Нашел эту площадку в списке топовых БК doc.bet/stavki-na-sport.htm . На сайте достаточно просто будет разобраться будет каждому. Для любителей ставок на футбол, тут большие коэффициенты и хорошие трансляции.
Re: Спорт
Сейчас так много букмекеров, что можно и выгодней предложения найти. К примеру, в некоторых можно получить бонусы с разу при регистрации, круто ведь.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Спорт
Ну я люблю играть и делать ставки, но все это не приносит такого дохода, какой хотелось бы. Я вот недавно узнал о партнёрских программах, где можно стать компаньоном какой-то БК и получать хорошие % за привлечение новых игроков. Сумма заработка будет зависеть только от твоего желания, чем больше приведешь, тем больше получишь, и главное никакого риска. Вот я сотрудничаю с партнерской программой 1Win. Почитай здесь https://affbetting.com/1win/ их условия и предложения, думаю тебя они смогут больше заинтересовать, тем более что дефолтная ставка 50% с прибыли.
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