Спорт
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Спорт
Всем привет) Кто-то пробовал делать ставки на МАРАФОНБЕТ? Мне как новичку в этом деле удалось получить свой первый выигрыш. Нашел эту площадку в списке топовых БК doc.bet/stavki-na-sport.htm . На сайте достаточно просто будет разобраться будет каждому. Для любителей ставок на футбол, тут большие коэффициенты и хорошие трансляции.
Re: Спорт
Сейчас так много букмекеров, что можно и выгодней предложения найти. К примеру, в некоторых можно получить бонусы с разу при регистрации, круто ведь.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 304
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Спорт
Ну я люблю играть и делать ставки, но все это не приносит такого дохода, какой хотелось бы. Я вот недавно узнал о партнёрских программах, где можно стать компаньоном какой-то БК и получать хорошие % за привлечение новых игроков. Сумма заработка будет зависеть только от твоего желания, чем больше приведешь, тем больше получишь, и главное никакого риска. Вот я сотрудничаю с партнерской программой 1Win. Почитай здесь https://affbetting.com/1win/ их условия и предложения, думаю тебя они смогут больше заинтересовать, тем более что дефолтная ставка 50% с прибыли.
Re: Спорт
Если Вы долго искали хороший сайт, где не только выкладывают бесплатные прогнозы на спортивные события, но и ведут подробную статистику на хоккей, то советую обратить внимание на сайт https://verybet.ru/info/terminy/fora-v- ... hyota.html Вы можете в любое время ознакомиться со статистикой прогнозов и сделать для себя вывод.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Спорт
Я другой букмекерской конторой пользуюсь, а точнее зарегистрировался на БК Фаворит и она меня абсолютно всем устраивает. Правда была ситуация что не получалось зайти на официальный сайт, но переход на зеркало с сайта superbet.guru мне помогло решить эту проблему. Если вы столкнулись с такой-же проблемой как и я с БК Фаворит, то этим зеркалом можно смело пользоваться, проверено!
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Re: Спорт
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