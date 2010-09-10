Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.



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Аделаида Значко Гость RZN.info Сообщения: 16 Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49 Кэшбэк Цитата Сообщение Аделаида Значко » Сегодня, 10:37 Раньше я боялась покупать вещи через интернет. Ведь не всегда знаешь какой товар тебе могут прислать и будет ли возможно его вернуть без проблем. Но со временем все изменилось, я нашла для себя интернет-магазины с которыми проблем не бывает. На днях еще и прочла статью, как раз о кэшбэке https://back.one/blog/chto-takoe-keshbek-i-kak-vybrat-luchshij-servis . Как им пользоваться, какой сервис лучше всего выбрать и многое другое. Думаю теперь мои покупки станут еще выгоднее и приятней. Вернуться к началу

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