Образование в Шаг

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Образование в Шаг

Сообщение РусланР » 47 минут назад

Что вы слышали о получении образовании в Академии Шаг? Стоит к ним идти?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Образование в Шаг

Сообщение Алексей Кобзарь » 23 минуты назад

Когда-то тоже узнавал такую информацию и в итоге решил у них получить образование программиста https://tula.itstep.org/ . Скажу вам честно, что они одни их лучших, кто предоставляет такое качественное обучение. Все преподаватели квалифицированные, на практике всем уделяют достойно внимание. После защиты диплома у вас будет возможность трудоустроится в хорошую компанию. Как по мне, так у них стоит получать образование.
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