Сообщение BlackFury » Вчера, 23:19

Доброго времени суток, мне вот понадобился сервис, который занимается производством воздушно пузырчатой пленки. Но в долгих поисках в интернете я так и не нашел сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, давайте вместе обсудим эту тему, буду вам очень благодарен.