Производством воздушно-пузырчатой пленки
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Производством воздушно-пузырчатой пленки
Доброго времени суток, мне вот понадобился сервис, который занимается производством воздушно пузырчатой пленки. Но в долгих поисках в интернете я так и не нашел сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, давайте вместе обсудим эту тему, буду вам очень благодарен.
Re: Производством воздушно-пузырчатой пленки
Я думаю тебе с таким вопросом нужно в интернет идти, потому что здесь я думаю вряд ли кто то знаете кто занимается производством такой пленки.
Re: Производством воздушно-пузырчатой пленки
Привет, мне когда-то тоже пришлось столкнуться с данной темой, слава богу мне помогла эта компания http://mrbplenka.ru/ которая собственно и занимается производством воздушно-пузырчатой пленки, кроме этого цены на такую пленку здесь реально очень дешевые, так что если ты еще не нашел решение, то это точно тебе поможет.
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