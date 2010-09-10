Производством воздушно-пузырчатой пленки

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Производством воздушно-пузырчатой пленки

Сообщение BlackFury » 27 сен 2019, 23:19

Доброго времени суток, мне вот понадобился сервис, который занимается производством воздушно пузырчатой пленки. Но в долгих поисках в интернете я так и не нашел сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, давайте вместе обсудим эту тему, буду вам очень благодарен.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Производством воздушно-пузырчатой пленки

Сообщение Noone » Вчера, 21:18

Я думаю тебе с таким вопросом нужно в интернет идти, потому что здесь я думаю вряд ли кто то знаете кто занимается производством такой пленки.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Производством воздушно-пузырчатой пленки

Сообщение Meran » Сегодня, 14:49

Привет, мне когда-то тоже пришлось столкнуться с данной темой, слава богу мне помогла эта компания http://mrbplenka.ru/ которая собственно и занимается производством воздушно-пузырчатой пленки, кроме этого цены на такую пленку здесь реально очень дешевые, так что если ты еще не нашел решение, то это точно тебе поможет.
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