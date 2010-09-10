Производство пеноблока
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Производство пеноблока
Ребят, помогите мне найти хороший сервис, который занимается производством пеноблоков. Но к сожалению мне так и не удалось найти проверенный сервис, который этим занимается. Так что ребят, очень надеюсь на вашу всестороннюю помощь
Re: Производство пеноблока
Я честно впервые слышу про такой материал, могу сказать лишь, что вам необходимо связаться со строительными компаниями, они вам его думаю обеспечат.
Re: Производство пеноблока
Привет бро, у меня как не странно недавно была такая же ситуация, и лично я по рекомендациям друзей обращался к этой компании http://stroimoll.ru Потому как у нее можно купить невероятно качественный пеноблок по довольно приемлемым ценам, да и качество самого обслуживания там на высоком уровне, так что рекомендую и вам.
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