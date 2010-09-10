Сообщение Dendi1 » Вчера, 23:26

Намерен в ближайшее время построить гараж. Для этого выбрал ЖБИ блоки и плиты перекрытия. Весят они немало и для их монтажа потребуется автокран. Не знаете, где выгоднее всего его заказать?