Аренда автокрана

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Аренда автокрана

Сообщение Dendi1 » Вчера, 23:26

Намерен в ближайшее время построить гараж. Для этого выбрал ЖБИ блоки и плиты перекрытия. Весят они немало и для их монтажа потребуется автокран. Не знаете, где выгоднее всего его заказать?
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Аренда автокрана

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 16:41

Попробуйте обратиться к строительным компаниям, наверняка у них должны быть все необходимые контакты таких компаний, которые смогут предоставить аренду автокрана, в крайнем случае поищите в гугле.
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