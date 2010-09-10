Аренда автокрана

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Аренда автокрана

Сообщение Dendi1 » 27 сен 2019, 23:26

Намерен в ближайшее время построить гараж. Для этого выбрал ЖБИ блоки и плиты перекрытия. Весят они немало и для их монтажа потребуется автокран. Не знаете, где выгоднее всего его заказать?
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Аренда автокрана

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 16:41

Попробуйте обратиться к строительным компаниям, наверняка у них должны быть все необходимые контакты таких компаний, которые смогут предоставить аренду автокрана, в крайнем случае поищите в гугле.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Аренда автокрана

Сообщение Sumail » 59 минут назад

Был бы я на вашем месте, я несомненно обращался к этим ребятам https://la-msc.ru Потому что у них можно арендовать абсолютно любую строительную технику, в том числе и автокран, кроме этого цены на аренду там в разумных пределах, да и качество обслуживания на высоте.
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