Аренда автокрана
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Аренда автокрана
Намерен в ближайшее время построить гараж. Для этого выбрал ЖБИ блоки и плиты перекрытия. Весят они немало и для их монтажа потребуется автокран. Не знаете, где выгоднее всего его заказать?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Аренда автокрана
Попробуйте обратиться к строительным компаниям, наверняка у них должны быть все необходимые контакты таких компаний, которые смогут предоставить аренду автокрана, в крайнем случае поищите в гугле.
Re: Аренда автокрана
Был бы я на вашем месте, я несомненно обращался к этим ребятам https://la-msc.ru Потому что у них можно арендовать абсолютно любую строительную технику, в том числе и автокран, кроме этого цены на аренду там в разумных пределах, да и качество обслуживания на высоте.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей